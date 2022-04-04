Житель Тобольска смог прорекламировать свою пекарню на федеральном ТВ (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пекарь Сергей Сухачев из Тобольска стал гостем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Эфир программы показали по телеканалу «Россия 1».

«Наш вечер продолжает гость из Тобольска! Сергей Сухачев, с песней «Красивая от Бога», — так ведущий шоу «Песни от всей души» Андрей Малахов представил жителя Тюменской области в эфире своей программы.

Сухачев исполнил песню собственного сочинения. Он также рассказал о себе: уже более 20 лет мужчина занимается пекарством, владеет кондитерской в Тобольске.

Житель Тюменской области вспомнил, как начал заниматься музыкой: первую гитару ему подарила жена. Мужчина также рассказал о смерти родителей. Его отец ушел из жизни прямо в день рождения своей жены, мамы Сергея.

Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, засветившихся на федеральных каналах. Так, в шоу «Прямой эфир» у Андрея Малахова побывали сотрудницы «Сбербанка» из Тюмени, которые стали заложницами преступника во время захвата отделения летом 2021 года.