Пекарь Сергей Сухачев из Тобольска стал гостем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Эфир программы показали по телеканалу «Россия 1».
«Наш вечер продолжает гость из Тобольска! Сергей Сухачев, с песней «Красивая от Бога», — так ведущий шоу «Песни от всей души» Андрей Малахов представил жителя Тюменской области в эфире своей программы.
Сухачев исполнил песню собственного сочинения. Он также рассказал о себе: уже более 20 лет мужчина занимается пекарством, владеет кондитерской в Тобольске.
Житель Тюменской области вспомнил, как начал заниматься музыкой: первую гитару ему подарила жена. Мужчина также рассказал о смерти родителей. Его отец ушел из жизни прямо в день рождения своей жены, мамы Сергея.
Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, засветившихся на федеральных каналах. Так, в шоу «Прямой эфир» у Андрея Малахова побывали сотрудницы «Сбербанка» из Тюмени, которые стали заложницами преступника во время захвата отделения летом 2021 года.
Пекарь Сергей Сухачев из Тобольска стал гостем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Эфир программы показали по телеканалу «Россия 1». «Наш вечер продолжает гость из Тобольска! Сергей Сухачев, с песней «Красивая от Бога», — так ведущий шоу «Песни от всей души» Андрей Малахов представил жителя Тюменской области в эфире своей программы. Сухачев исполнил песню собственного сочинения. Он также рассказал о себе: уже более 20 лет мужчина занимается пекарством, владеет кондитерской в Тобольске. Житель Тюменской области вспомнил, как начал заниматься музыкой: первую гитару ему подарила жена. Мужчина также рассказал о смерти родителей. Его отец ушел из жизни прямо в день рождения своей жены, мамы Сергея. Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, засветившихся на федеральных каналах. Так, в шоу «Прямой эфир» у Андрея Малахова побывали сотрудницы «Сбербанка» из Тюмени, которые стали заложницами преступника во время захвата отделения летом 2021 года.