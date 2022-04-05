Испания высылает 25 российских дипломатов

Правительство Испании решило выслать российских дипломатов и персонал посольства России в связи с «угрозой безопасности». Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
«Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны. Мы говорим примерно о 25 людях, мы завершаем список в настоящий момент», — приводит слова Альбареса ТАСС.
Западные страны начали высылать делегации российских дипломатов в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Поводом также послужили фейки, создаваемые украинской стороной и поддерживаемые западными СМИ в рамках информационной войны с Россией.
Правительство Испании решило выслать российских дипломатов и персонал посольства России в связи с «угрозой безопасности». Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. «Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны. Мы говорим примерно о 25 людях, мы завершаем список в настоящий момент», — приводит слова Альбареса ТАСС. Ранее высылке 30 российских дипломатов заявила Италия. Дания объявила о решении депортировать 15 дипломатов РФ после провокации в Буче. Телеканал BFM TV сообщал о выдворении российских дипломатов из Франции. Швеция также депортировала трех российских дипломатов, которые «не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией», заявила глава МИД страны Анн Линде. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов РФ из Европы, сообщает МК. Западные страны начали высылать делегации российских дипломатов в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Поводом также послужили фейки, создаваемые украинской стороной и поддерживаемые западными СМИ в рамках информационной войны с Россией.