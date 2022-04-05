Швеция высылает троих российских дипломатов

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг сша, флаг великобритании, флаг швеции
МИД Швеции вызвал посла РФ в Стокгольме и заявил о резком осуждении со стороны своей страны и ЕС Фото:

Швеция приняла решение о высылке трех российских дипломатов. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анн Линде.

«Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией»», — передает слова Линде ТАСС. Она также сообщила, что посол РФ в Стокгольме был вызван в МИД, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС.

Ранее о высылке 15 российских дипломатов заявила Дания, причиной стали обвинения в шпионаже. Также по 30 российских дипломатов могут выслать Франция и Италия, сообщает Life. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов из Европы, передает сайт MK.RU.

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Швеция приняла решение о высылке трех российских дипломатов. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анн Линде. «Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией»», — передает слова Линде ТАСС. Она также сообщила, что посол РФ в Стокгольме был вызван в МИД, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС. Ранее о высылке 15 российских дипломатов заявила Дания, причиной стали обвинения в шпионаже. Также по 30 российских дипломатов могут выслать Франция и Италия, сообщает Life. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов из Европы, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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