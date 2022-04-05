Швеция высылает троих российских дипломатов

МИД Швеции вызвал посла РФ в Стокгольме и заявил о резком осуждении со стороны своей страны и ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Швеция приняла решение о высылке трех российских дипломатов. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анн Линде.

«Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией»», — передает слова Линде ТАСС. Она также сообщила, что посол РФ в Стокгольме был вызван в МИД, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС.

Ранее о высылке 15 российских дипломатов заявила Дания, причиной стали обвинения в шпионаже. Также по 30 российских дипломатов могут выслать Франция и Италия, сообщает Life . Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов из Европы, передает сайт MK.RU .