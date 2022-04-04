Тюменка, жестоко пнувшая сына, пыталась защитить чужого ребенка

05 апреля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Женщина уверяет, что ранее никогда не применяла силу к ребенку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мария Шаркова из Тюмени, пнувшая своего сына и попавшая на камеру видеорегистратора, объяснила свой поступок страхом за чужого ребенка. По словам женщины, такой способ воздействия она выбрала, так как у нее были заняты руки, а мальчик мог опрокинуть коляску с младенцем. «Я хотела дать ему легонький поджопник. Потому что ребенок в коляске сидел не мой. Я напугалась, хотела его (сына — прим. URA.RU) остановить. Потому что телефон в руке был, а другой я коляску задержала, чтобы ребенок не выпал. Получается, защищая чужого, я своему дала. И чуть-чуть, видимо, не так, как нужно. Я ни разу в жизни его не била», — рассказала Мария Шаркова в программе «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ. Речь идет о скандальном видео, вызвавшим бурную реакцию в социальных сетях. На нем женщина, находясь у торгового центра, с силой пинает маленького мальчика, от чего он падает на землю. Перед этим ребенок повисает на коляске, и чуть ее не опрокидывает. После обнародования записи тюменку нашли и оштрафовали. Вменяемая ей статья подразумевает выплату от 100 до 500 рублей. У Марии Шарковой трое детей, воспитывает она их одна. Органы опеки пообщались с семьей, признаков жестокого обращения с несовершеннолетними они не нашли. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мария Шаркова из Тюмени, пнувшая своего сына и попавшая на камеру видеорегистратора, объяснила свой поступок страхом за чужого ребенка. По словам женщины, такой способ воздействия она выбрала, так как у нее были заняты руки, а мальчик мог опрокинуть коляску с младенцем. «Я хотела дать ему легонький поджопник. Потому что ребенок в коляске сидел не мой. Я напугалась, хотела его (сына — прим. URA.RU) остановить. Потому что телефон в руке был, а другой я коляску задержала, чтобы ребенок не выпал. Получается, защищая чужого, я своему дала. И чуть-чуть, видимо, не так, как нужно. Я ни разу в жизни его не била», — рассказала Мария Шаркова в программе «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ. Речь идет о скандальном видео, вызвавшим бурную реакцию в социальных сетях. На нем женщина, находясь у торгового центра, с силой пинает маленького мальчика, от чего он падает на землю. Перед этим ребенок повисает на коляске, и чуть ее не опрокидывает. После обнародования записи тюменку нашли и оштрафовали. Вменяемая ей статья подразумевает выплату от 100 до 500 рублей. У Марии Шарковой трое детей, воспитывает она их одна. Органы опеки пообщались с семьей, признаков жестокого обращения с несовершеннолетними они не нашли.