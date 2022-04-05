Финансист назвала идеальный момент для продажи долларов

06 апреля 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего будет продать доллар Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тем россиянам, для которых доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, следует переходить на другую валюту уже в ближайшие месяцы. Такой совет дала заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко. По ее словам, ставки по валютным вкладам в РФ вскоре не будут успевать за рекордными темпами инфляции в США. «Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в РФ не будут успевать за ее темпами», — поделилась мнением Бондаренко в беседе с агентством «Прайм». Если же целью покупки валюты были спекулятивные заработки, то выходить уже поздно, поскольку курса 130-150 рублей за доллар в ближайшие годы не предвидится, считает финансист. В таком случае россиянам советуют рассмотреть другие валюты, на колебаниях которых есть шанс заработать. Например, на турецкой лире. Если доллары накапливались для того, чтобы потратить их за рубежом, например, на отдыхе, то, по словам эксперта, валюту сохранить. «Так как их продажа сейчас с последующей покупкой в будущем потребует дополнительных издержек при конвертации», — заключила Бондаренко. Ранее США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. 1 апреля курс доллара опустился ниже 81 рубля. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Тем россиянам, для которых доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, следует переходить на другую валюту уже в ближайшие месяцы. Такой совет дала заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко. По ее словам, ставки по валютным вкладам в РФ вскоре не будут успевать за рекордными темпами инфляции в США. «Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в РФ не будут успевать за ее темпами», — поделилась мнением Бондаренко в беседе с агентством «Прайм». Если же целью покупки валюты были спекулятивные заработки, то выходить уже поздно, поскольку курса 130-150 рублей за доллар в ближайшие годы не предвидится, считает финансист. В таком случае россиянам советуют рассмотреть другие валюты, на колебаниях которых есть шанс заработать. Например, на турецкой лире. Если доллары накапливались для того, чтобы потратить их за рубежом, например, на отдыхе, то, по словам эксперта, валюту сохранить. «Так как их продажа сейчас с последующей покупкой в будущем потребует дополнительных издержек при конвертации», — заключила Бондаренко. Ранее США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. 1 апреля курс доллара опустился ниже 81 рубля. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран.