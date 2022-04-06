06 апреля 2022

ФСБ задержала курганского «черного копателя». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Археологические раскопки в заречной части города. Тюмень, лопата, археологические раскопки, археология, раскопки
Мужчине грозит до четырех лет колонии за раскопки на местах проведения боев Фото:

Оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной и Первой мировой войн обнаружили представители силовых структур у жителя города Шумиха Курганской области. Мужчина заявил, что нашел их во время раскопок на местах проведения боевых действий, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Курганской области совместно с УМВД и Росгвардией, у жителя города Шумихи обнаружены и изъяты немецкие клинки, пистолет „Вальтер“, штык-нож, ракетница и боевые патроны. Он пояснил, что оружие нашел во время раскопок на местах, где во время Великой Отечественной и Первой мировой войн шли бои», — говорится в сообщении ведомства.

Разрешения на приобретение и хранение нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов у мужчины не было. При этом специалисты экспертно-криминалистического центра областного УМВД установили, что оружие пригодно для стрельбы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В УФСБ напоминают, что нелегальная деятельность «черных копателей» с оружием, согласно УК РФ, считается умышленным преступлением средней тяжести (ч. 1 ст. 222 УК РФ). «Даже несколько патронов могут привести на скамью подсудимых», — добавили в ведомстве.

Эксперты установили, что оружие пригодно для стрельбы
Разрешения на хранение оружия у задержанного не было

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Оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной и Первой мировой войн обнаружили представители силовых структур у жителя города Шумиха Курганской области. Мужчина заявил, что нашел их во время раскопок на местах проведения боевых действий, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ. «В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Курганской области совместно с УМВД и Росгвардией, у жителя города Шумихи обнаружены и изъяты немецкие клинки, пистолет „Вальтер“, штык-нож, ракетница и боевые патроны. Он пояснил, что оружие нашел во время раскопок на местах, где во время Великой Отечественной и Первой мировой войн шли бои», — говорится в сообщении ведомства. Разрешения на приобретение и хранение нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов у мужчины не было. При этом специалисты экспертно-криминалистического центра областного УМВД установили, что оружие пригодно для стрельбы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В УФСБ напоминают, что нелегальная деятельность «черных копателей» с оружием, согласно УК РФ, считается умышленным преступлением средней тяжести (ч. 1 ст. 222 УК РФ). «Даже несколько патронов могут привести на скамью подсудимых», — добавили в ведомстве.
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