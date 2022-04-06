06 апреля 2022

В Кургане задержали иностранца с сотнями доз героина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
19-летнему жителю азиатской республики грозит до 12 лет лишения свободы Фото:

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Кургане 19-летнего жителя одной из азиатских республик, у которого обнаружили 300 доз героина общим весом около 100 граммов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«В ходе личного досмотра из кармана подозреваемого полицейские изъяли около 100 граммов героина, расфасованного на 300 разовых доз с целью дальнейшего сбыта. Впоследствии при обыске в съемной квартире молодого человека оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили еще около ста свертков с порошкообразным веществом, которое направлено на экспертизу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным полиции, иностранец приехал в Курган из соседнего региона в день своего задержания. Оптовую партию наркотиков он привез с собой. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Кургане 19-летнего жителя одной из азиатских республик, у которого обнаружили 300 доз героина общим весом около 100 граммов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В ходе личного досмотра из кармана подозреваемого полицейские изъяли около 100 граммов героина, расфасованного на 300 разовых доз с целью дальнейшего сбыта. Впоследствии при обыске в съемной квартире молодого человека оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили еще около ста свертков с порошкообразным веществом, которое направлено на экспертизу», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным полиции, иностранец приехал в Курган из соседнего региона в день своего задержания. Оптовую партию наркотиков он привез с собой. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...