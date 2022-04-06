В Кургане задержали иностранца с сотнями доз героина

19-летнему жителю азиатской республики грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Кургане 19-летнего жителя одной из азиатских республик, у которого обнаружили 300 доз героина общим весом около 100 граммов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«В ходе личного досмотра из кармана подозреваемого полицейские изъяли около 100 граммов героина, расфасованного на 300 разовых доз с целью дальнейшего сбыта. Впоследствии при обыске в съемной квартире молодого человека оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили еще около ста свертков с порошкообразным веществом, которое направлено на экспертизу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным полиции, иностранец приехал в Курган из соседнего региона в день своего задержания. Оптовую партию наркотиков он привез с собой. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.