Глава курганской «Рублевки» отчитался не за свою работу

Глава Кетово Олег Язовских отчитался перед депутатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности главы Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») Олег Язовских отчитался перед районной думой за работу в 2021 году. Информация опубликована на официальном сайте муниципалитета. При этом он возглавил муниципалитет в начале 2022 года.

«Отчет и. о. главы Кетовского района Язовских Олега Николаевича о результатах его деятельности, деятельности администрации Кетовского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Кетовской районной думой в 2021 году признать удовлетворительным», — говорится в решении районной думы.

В отчете, который опубликован на сайте районной администрации, указаны демографические, социально-экономические показатели за прошлый год. В частности, естественная убыль населения составила 501 человек. В Кетовском районе родились 369 детей, умерли 870 человек. Численность постоянного населения на начало этого года составила 62 559 человек.

«Средняя начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 29 478 рублей и возросла по сравнению с 2020 годом на 0,9%. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2022 г. составил 1,3% к численности рабочей силы, на аналогичную дату прошлого года — 8,7%», — указано в тексте отчета.

Олег Язовских был назначен исполняющим обязанности главы Кетовского района в январе этого года. На этом посту он сменил Андрея Дружкова, который временно руководил районом с июля 2021 года. С ноября 2014 года Язовских был заместителем главы Кетовского района, а в течение нескольких месяцев (с октября 2017 года по январь 2018 года) исполнял обязанности главы Кетовского района. В апреле 2019 года его избрали главой Юргамышского района (сейчас это Юргамышский муниципальный округ).

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