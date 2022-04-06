В Кургане сиротам выдали ключи от квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Кургана в статусе сирот, которых государство обязано обеспечивать жильем, предлагают квартиры в городе Щучье, в 176 км от областного центра. Об этом мэр Кургана Елена Ситникова рассказала URA.RU на вручении ключей от трех квартир детям-сиротам в доме на улице Луначарского. Ключи от новых квартир сиротам выдавал губернатор Вадим Шумков.

«В Кургане в прошлом году 23 квартиры мы выдали детям-сиротам. В этом году 11 планируем. Причем в прошлом году мы часть квартир выдавали в Кургане, а часть квартир мы взяли в городе Щучье. Дети-сироты могут получить квартиру на всей территории Курганской области. Некоторые выбрали Щучье для постоянного проживания», — пояснила Ситникова.

Одна из сирот, Екатерина Гвоздева, которая получила квартиру в Кургане, в очереди на жилье стояла с 2014 года. Сейчас она перевозит вещи в новую квартиру по улице Луначарского. «Мне предлагали в Щучьем, я отказалась, потому что у меня здесь родственники. По городу не предлагали ничего, только Щучье. Это первый вариант был, и я согласилась сразу, потому что неизвестно, сколько еще ждать. Посмотрела квартиру, все хорошо, все отлично», — сказала Гвоздева.

В очереди на получение жилья в Курганской области стоят более тысячи сирот. В прошлом году квартиры получил 431 человек. На этот год планируют обеспечить жильем 451 сироту. В 2022 году жилье получили 90 курганцев.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области застройщики смогут без торгов получить землю под строительство многоквартирных домов. Для этого компании необходимо предоставить часть квартир муниципалитету, который передаст жилье детям-сиротам и гражданам, переселяемым из аварийного жилья.

Глава региона Вадим Шумков вручил сиротам ключи от квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сиротам предоставили жилье в доме на ул. Луначарского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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