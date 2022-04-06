Тюменские рыбаки готовы выйти на митинг протеста

Поводом для протеста стала ситуация вокруг местного озера Теренкуль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыбаки и другие жители села Исетского (центр Исетского района Тюменской области) готовятся выйти на митинг. Об этом URA.RU сообщил местный житель Павел Гаев. Поводом для протеста стало получение крупным предпринимателем квоты на вылов рыбы в местном озере Теренкуль, что, по мнению жителей, грозит экологическим бедствием.

«Шесть лет назад в озере случился мор. Тогда мы сами, сообществом рыбаков, зарыбили озеро — карпом, в том числе. Шесть лет ухаживали за ним. А теперь, когда карп подрос, появился этот предприниматель из Ялуторовска. Как говорится, на все готовое», — рассказал Гаев.

По его словам, квоту бизнесмен получил законно, поэтому местная администрация не может помешать ему. Жителей волнует также то, что предприниматель собирается ловить рыбу крупным неводом — это может не только сократить ее запасы, но и поднять со дна озера весь ил, что приведет к экологическим проблемам. «Часть жителей использую летом воду из озера как питьевую», — добавил рыбак.

По словам Гаева, сейчас селяне собирают подписи под обращением к областным властям — подписались уже более 300 человек. «Мы готовы уже и на митинг выйти», — заявил собеседник агентства.

Получить оперативный комментарий в администрации Исетского района не удалось. URA.RU направило письменный запрос — ответ на него ожидается.