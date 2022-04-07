Тюменская экс-чиновница ищет работников на зарплату в 300 тысяч

В новом ресторане официантам готовы платить до 300 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ресторан «Сыроварня», который в Тюмени открывает бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, требуются официанты на зарплату от 30 до 300 тысяч рублей. Такие данные приводятся в вакансии в базе областного Центра занятости.

«Вакансия официанта, заработная плата — от 30 000 до 300 000 рублей. Место работы: ООО „Максим-Сыроварня“. Требуется 20 человек», — такая вакансия размещена в базе Центра занятости населения Тюменской области.

От сотрудников требуется предоставлять гостям высокое качество сервиса, готовить зал ресторана к работе и поддерживать в нем чистоту, а также соблюдать стандарты компании. График обещают гибкий.

Ресторан «Сыроварня» (по франшизе от московского ресторатора Аркадия Новикова) в Тюмени открывает холдинг «МаксиМ». Его владелица — экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

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