Курганские чиновники нашли у себя нарушений на десятки миллионов

В мэрии Кургана провели внутреннюю финансовую проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское контрольно-ревизионное управление администрации города провело проверки внутреннего финансового контроля и закупок. По их результатам выявили нарушения на десятки миллионов рублей. Отчет опубликован на официальном сайте мэрии.

«За 1 квартал 2022 года контрольно-ревизионным управлением департамента финансов и имущества было проведено четыре плановых и одна внеплановая проверки. Выявлено 51 нарушение. <…> В сфере закупок были проведены две плановых и одна внеплановая проверки. Выявлено 77 нарушений», — указано в пояснительной записке, которую опубликовал городской департамент финансов.

Нарушения связаны с требованиями Бюджетного кодекса РФ и внутреннего порядка администрации. В частности, не было расчетов на соглашение на выполнение муниципального задания. Субсидию перечисляли с нарушением графика и не в полном объеме. Общая сумма нарушений — 33 153 040 рублей. Установлены факты недостоверной бухгалтерской отчетности. Проведены незапланированные закупки у единственного поставщика, а также с дроблением закупок и без конкуренции (сумма нарушений — 20 127 359 рублей). Материалы направлены в городскую прокуратуру.

URA.RU сообщало, что контрольно-счетная палата (КСП) города Кургана по итогам 2020 года выявила финансовые нарушения на 266 млн рублей. Значительная часть нарушений связана с муниципальными закупками.