07 апреля 2022
06 апреля 2022

Минюст пытается закрыть общество инвалидов Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Минюста РФ по ЯНАО подал в суд на общество инвалидов Нового Уренгоя Фото:

Управление Минюста РФ по ЯНАО подало в суд на Новоуренгойское городское общество инвалидов. Как сообщается на сайте городского суда, министерство обратилось в суд, чтобы закрыть или приостановить деятельность общественного объединения.

«О приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации. Административный ответчик: Общественная организация „Новоуренгойское городское общество инвалидов“. Административный истец: Управление Министерства юстиции РФ по ЯНАО», — говорится в описании дела.

Агентство обратилось за комментарием в Новоуренгойское городское общество инвалидов, где пообещали прокомментировать ситуации позднее. Также был отправлен запрос в Минюст РФ по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что Минюст также подал в суд на Союз Десантников ЯНАО с целью закрыть их. Как сообщили в общественной организации, причиной стала не вовремя поданная отчетность во время пандемии коронавируса.

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Управление Минюста РФ по ЯНАО подало в суд на Новоуренгойское городское общество инвалидов. Как сообщается на сайте городского суда, министерство обратилось в суд, чтобы закрыть или приостановить деятельность общественного объединения. «О приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации. Административный ответчик: Общественная организация „Новоуренгойское городское общество инвалидов“. Административный истец: Управление Министерства юстиции РФ по ЯНАО», — говорится в описании дела. Агентство обратилось за комментарием в Новоуренгойское городское общество инвалидов, где пообещали прокомментировать ситуации позднее. Также был отправлен запрос в Минюст РФ по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что Минюст также подал в суд на Союз Десантников ЯНАО с целью закрыть их. Как сообщили в общественной организации, причиной стала не вовремя поданная отчетность во время пандемии коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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