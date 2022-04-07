Покупатели раскритиковали «Золотое яблоко» за пост о снижении цен

Покупатели считают, что цены на товары в «Золотом яблоке» не снизились, а местами наоборот — выросли Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пользователи в соцсети «ВКонтакте» обрушили шквал критики в сторону «Золотого яблока» в комментариях под постом о снижении цен. По их мнению цены не изменились в лучшую для них сторону, а на некоторые позиции и вовсе выросли.

«Я пока не заметила [снижение цен], на все, что у меня лежит в корзине, цена как повысилась, так и не снижалась», — делится девушка назвавшая себя в сети Вероника Андреева.

Некоторые пользователи считают, что сеть лишь решила привлечь к себе внимание и обманывает своих покупателей. «На три копейки снизили и кричат об этом!» — негодует Александр Соловьев. Другие этот пост сочли по истине лживым и сообщают о прекращении своей лояльности к бренду. «Вряд ли кто-то позволит себя обманывать. До свидания, лживая группа!» — написала Алла Пыхунова.

В пресс-службе сети «Золотое яблоко» попросили направить запрос на электронную почту. «Задача нашей компании удержать цены ниже рынка или в рынке. Мы ежедневно мониторим средние розничные цены по всему рынку, смотрим, какие условия поставок на сегодняшний день и формируем рыночную стоимость ниже, чем у других ритейлеров, в том числе мы снижаем цены за счет собственной прибыли», — сообщается в ответе пресс-службы. Представители сети также добавили, что в настоящий момент в среднем на 20% снижена цена на более, чем 23 тысячи товаров. С начала апреля для покупателей было запущено две акции — скидки до 40% на 10000 позиций и кэшбек в размере 10% от стоимости товаров для обладателей бонусных карт.

Цены на товары в России, в частности, и косметику начали расти вследствие западных санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Из-за резкого скачка курса доллара и евро в России весь март прослеживался рост цен как на импортные, так и на отечественные товары. Свердловские власти объяснили, почему в регионе выросли цены — подорожала упаковка и растет стоимость бензина. Однако после 1 апреля — дня, когда российский газ и нефть начали продавать недружественным странам за российскую валюту — стоимость евро и доллара начала возвращаться на досанкционный уровень. К середине 7 апреля стоимость доллара на Мосбирже опустилась до 75 рублей, евро — до 81.

Фото: скриншот сообщества «Золотое яблоко» в социальной сети «Вконтакте»

Фото: скриншот комментариев под постом сообщества «Золотое яблоко» во «ВКонтакте»

Фото: скриншот комментариев под постом сообщества «Золотое яблоко» во «ВКонтакте»

Фото: скриншот комментариев под постом сообщества «Золотое яблоко» во «ВКонтакте»

Фото: скриншот комментариев под постом сообщества «Золотое яблоко» во «ВКонтакте»

Фото: скриншот комментариев под постом сообщества «Золотое яблоко» во «ВКонтакте»

Фото: скриншот комментариев под постом сообщества «Золотое яблоко» во «ВКонтакте»

Фото: скриншот комментариев под постом сообщества «Золотое яблоко» во «ВКонтакте»

Фото: скриншот комментариев под постом сообщества «Золотое яблоко» во «ВКонтакте»

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