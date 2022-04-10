В курганском ПФР упростили оформление пенсий

В Пенсионном фонде Курганской области сообщили об упрощенном порядке начисления пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В региональном отделении Пенсионного фонда сообщили, что курганцы могут получать пенсию без подачи заявления. Это касается той части населения, которая имеет инвалидность по состоянию здоровья. Соответствующая информация размещена на сайте курганского отделения ПФР.

«С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов», — говорится в релизе. С начала года уже 425 жителей региона получили пенсии по инвалидности без обращения к сотрудникам фонда.

Услуга стала доступна благодаря действующей функции социального казначейства, которая нивелирует административные барьеры. Гражданам теперь не придется собирать справки для представления в различные инстанции, чтобы получить пенсию.

В отношении курганцев, которые имели инвалидность и становятся пенсионерами, автоматически рассмотрят вопрос о начислении пенсий в течение пяти дней после поступления сведений. Если же гражданин являлся пенсионером до получения инвалидности, то ему начислят дополнительные ежемесячные денежные выплаты. Получателю останется лишь выбрать способ получения денег.

Ранее URA.RU сообщало, что около 5,5 тысяч жителей Курганской области выйдут на пенсию в первом полугодии 2022 года. Также в Пенсионном фонде рассказали, какие документы нужны для своевременного начисления пенсии.

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