08 апреля 2022
07 апреля 2022

Мэрия ЯНАО привлекла прокурора для наказания управляющей компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, аварийный дом, аварийная лента
Администрация Лабытнанги рекомендует жителям сменить управляющую компанию Фото:

Мэрия города Лабытнанги (ЯНАО) обвинила управляющую компанию ООО «Альфа Групп» в халатности при обслуживании закрепленных территорий. Как сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте», придомовые территории не очищаются от снега, из-за чего жильцы не могут воспользоваться своими автомобилями. Для решения проблемы администрации пришлось подключать прокуратуру и департамент жилнадзора.

«Неоднократно писали о том что УК „Альфа Групп“ не исполняет обязанности возложенные договором управления МКД. К решению проблемы подключаются прокуратура и департамент государственного жилищного надзора, выписано немало штрафов и предписаний», — сообщает УЖКХ администрации города Лабытнанги в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

Управление жилищного коммунального хозяйства администрации Лабытнанги рекомендует жителям города сменить УК. Для это жильцам необходимо организовать собрание собственников и поднять вопрос о смене управляющей организации. В УЖКХ обещают помочь с оформлением документов и проведении собрания.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «Альфа Групп». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что до этого мэрия Лабытнанги обвинила другую управляющую компанию ООО «Престиж» в том, что та не справляется со своими обязанностями по обслуживанию домов. Причиной этому стали многочисленные жалобы жителей города на данную УК.

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Мэрия города Лабытнанги (ЯНАО) обвинила управляющую компанию ООО «Альфа Групп» в халатности при обслуживании закрепленных территорий. Как сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте», придомовые территории не очищаются от снега, из-за чего жильцы не могут воспользоваться своими автомобилями. Для решения проблемы администрации пришлось подключать прокуратуру и департамент жилнадзора. «Неоднократно писали о том что УК „Альфа Групп“ не исполняет обязанности возложенные договором управления МКД. К решению проблемы подключаются прокуратура и департамент государственного жилищного надзора, выписано немало штрафов и предписаний», — сообщает УЖКХ администрации города Лабытнанги в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». Управление жилищного коммунального хозяйства администрации Лабытнанги рекомендует жителям города сменить УК. Для это жильцам необходимо организовать собрание собственников и поднять вопрос о смене управляющей организации. В УЖКХ обещают помочь с оформлением документов и проведении собрания. Агентство обратилось за комментарием в ООО «Альфа Групп». На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что до этого мэрия Лабытнанги обвинила другую управляющую компанию ООО «Престиж» в том, что та не справляется со своими обязанностями по обслуживанию домов. Причиной этому стали многочисленные жалобы жителей города на данную УК.
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