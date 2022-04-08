Мэрия ЯНАО привлекла прокурора для наказания управляющей компании

Администрация Лабытнанги рекомендует жителям сменить управляющую компанию Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэрия города Лабытнанги (ЯНАО) обвинила управляющую компанию ООО «Альфа Групп» в халатности при обслуживании закрепленных территорий. Как сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте», придомовые территории не очищаются от снега, из-за чего жильцы не могут воспользоваться своими автомобилями. Для решения проблемы администрации пришлось подключать прокуратуру и департамент жилнадзора.

Опубликовано в группе «Лабытнанги Info» автор: Артур Оразманбетов,

«Неоднократно писали о том что УК „Альфа Групп“ не исполняет обязанности возложенные договором управления МКД. К решению проблемы подключаются прокуратура и департамент государственного жилищного надзора, выписано немало штрафов и предписаний», — сообщает УЖКХ администрации города Лабытнанги в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

Управление жилищного коммунального хозяйства администрации Лабытнанги рекомендует жителям города сменить УК. Для это жильцам необходимо организовать собрание собственников и поднять вопрос о смене управляющей организации. В УЖКХ обещают помочь с оформлением документов и проведении собрания.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «Альфа Групп». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что до этого мэрия Лабытнанги обвинила другую управляющую компанию ООО «Престиж» в том, что та не справляется со своими обязанностями по обслуживанию домов. Причиной этому стали многочисленные жалобы жителей города на данную УК.