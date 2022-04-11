Губернатор Шумков сообщил о массовой продаже участков бизнесменам

Земельные участки в Кургане планируется продать под коммерческую недвижимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане предприниматели массово скупили земельные участки под постройку коммерческой недвижимости. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В Кургане, после наведения порядка с земельными ресурсами по новым правилам, менее чем за год уже реализовано под коммерческую и жилую застройку порядка 35 крупных земельных участков», — написал губернатор.

Шумков отметил, что бюджет получил больше денег, чем за последние пять лет. В данный момент выводятся на торги еще 105 объектов под застройку. Меньше, чем через год в Кургане появится больше жилых и коммерческих объектов. По мнению Шумкова, это означает, что в будущем появится больше сотни предприятий и соответственно больше новых рабочих мест.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске и Кетовском районе Курганской области было выделено более 250 участков под строительство частных домов. После постройки желающие переехать могут получить льготу на покупку этих домов.