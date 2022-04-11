«Водный Союз»: до пунктов приема жидких отходов доезжают только половина ассенизаторских машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около половины ассенизаторских машин, которые работают в Кургане, сливают отходы в несанкционированных местах в черте города. Это может причинить существенный ущерб экологии. Кроме того, предприниматели порой ломают люки колодцев для незаконного слива отходов, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«На сегодня в Кургане работают более 100 ассенизаторских машин. Но лишь половина из перевозчиков, по оценкам специалистов „Водного Союза“, довозят содержимое их машин до специально оборудованного пункта приема на улице Омской, 179 и временного в микрорайоне Керамзитном. Остальные 50% ищут несанкционированные места слива в черте города. Помимо существенного вреда экологии они провоцируют несчастные случаи», — рассказали в компании.

По данным ресурсоснабжающей организации, при сливе отходов в непредназначенных для этого местах перевозчики открывают колодцы, ломают люки или просто сдвигают плиту. «Эти люди работают по принципу: „После меня хоть потоп“. После них остается зловонная лужа и открытый или сломанный люк, куда могут провалиться люди, животные, машины», — заявил главный инженер «Водного Союза» Яков Арапов, слова которого приводит пресс-служба компании.

Так, водители ассенизаторских машин неоднократно ломали заваренные крышки колодцев по улицам Промышленной, Омской и 9 Мая, в районе Кабельного завода и предприятия «Лен Зауралья». Информацию об этом «Водный Союз» передает в администрацию города и в правоохранительные органы. Помощь ресурсоснабжающей организации оказывают и сознательные граждане, которые сообщают об открытых колодцах. В компании отмечают, что за слив отходов в неустановленном месте предусмотрен штраф до четырех тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что водители ассенизаторских машин незаконно сливают отходы в парке Первых поселенцев Кургана. В конце марта курганцев возмутило повышение стоимости услуги по вывозу септика на 60%.

В месте незаконного слива отходов на улице 9 Мая неоднократно ломали крышки колодцев Фото предоставлено пресс-службой «Водного Союза»

Фото предоставлено пресс-службой «Водного Союза»

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