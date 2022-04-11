Мэрия в ЯНАО через суд попытается вернуть деньги у подрядчика

Мэрия муниципального образования Мужевское через суд намеривается вернуть 836 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация муниципального образования Мужевское подало в суд на тюменскую компанию ООО «АВАНТАЖ» с целью взыскать 836 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в ООО «АВАНТАЖ», причиной данного разбирательства стал разорванный контракт с мэрией.

«Судья Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа Осипова Ю.Г., ознакомившись с исковым заявлением Администрации муниципального образования Мужевское к обществу с ограниченной ответственностью „Авантаж“ о взыскании 836 319 рублей 16 копеек, изучив приложенные к заявлению документы, признал, что заявление подано с соблюдением требований статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — говорится в тексте определения Арбитражного суда ЯНАО.

В ООО «АВАНТАЖ» сообщили, что причиной данного судебного разбирательства стало то, что в документе об обоюдном расторжении не было пункта об отсутствии претензий. Данный иск был подан по одному из двух разорванных контрактов. Компания подала встречный иск в арбитражный суд ЯНАО о взыскании с администрации муниципального образования Мужевское 20 млн рублей.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию села Мужевское для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура заставила администрацию муниципального образования Мужевское заплатить 39 млн рублей ООО «АВАНТАЖ». Мэрия задолжала деньги компании за выполненные работы по разорванному контракту. ООО «АВАНТАЖ» работает в Шурышкарском районе с 2017 года и уже выполнила более 40 контрактов на сумму свыше 300 млн рублей.

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