12 апреля 2022

В Тюменской области похоронили военного, погибшего на Украине

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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, гвоздики, цветы, мужские руки
Похороны Ильи Нохрина прошли 9 апреля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Похороны Ильи Нохрина — военного, участвовавшего в спецоперации на Украине, прошли в Исетском районе Тюменской области. Информация об этом опубликована на странице районного дома культуры в социальной сети «ВКонтакте». С мужчиной простились 9 апреля.

«Исетцы простились с героем — воином Нохриным Ильей Николаевичем. 9 апреля в деревне Кукушки жители Исетского района проводили его в последний путь. Илья пал смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине», — говорится в сообщении на странице Исетского районного дома культуры.

Илья Нохрин родился 23 февраля, в День защитника Отечества. В этом году ему исполнилось 30 лет. С самого детства мужчина мечтал стать военным. Срочную службу проходил в десантных войсках. Посмертно Илью Нохрина наградили Орденом Мужества.

Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Со стороны России в действиях участвуют профессиональные военные, проходящие службу по контракту.

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Похороны Ильи Нохрина — военного, участвовавшего в спецоперации на Украине, прошли в Исетском районе Тюменской области. Информация об этом опубликована на странице районного дома культуры в социальной сети «ВКонтакте». С мужчиной простились 9 апреля. «Исетцы простились с героем — воином Нохриным Ильей Николаевичем. 9 апреля в деревне Кукушки жители Исетского района проводили его в последний путь. Илья пал смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине», — говорится в сообщении на странице Исетского районного дома культуры. Илья Нохрин родился 23 февраля, в День защитника Отечества. В этом году ему исполнилось 30 лет. С самого детства мужчина мечтал стать военным. Срочную службу проходил в десантных войсках. Посмертно Илью Нохрина наградили Орденом Мужества. Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Со стороны России в действиях участвуют профессиональные военные, проходящие службу по контракту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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