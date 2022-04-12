В Тюменской области похоронили военного, погибшего на Украине

Похороны Ильи Нохрина — военного, участвовавшего в спецоперации на Украине, прошли в Исетском районе Тюменской области. Информация об этом опубликована на странице районного дома культуры в социальной сети «ВКонтакте». С мужчиной простились 9 апреля.
«Исетцы простились с героем — воином Нохриным Ильей Николаевичем. 9 апреля в деревне Кукушки жители Исетского района проводили его в последний путь. Илья пал смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине», — говорится в сообщении на странице Исетского районного дома культуры.
Илья Нохрин родился 23 февраля, в День защитника Отечества. В этом году ему исполнилось 30 лет. С самого детства мужчина мечтал стать военным. Срочную службу проходил в десантных войсках. Посмертно Илью Нохрина наградили Орденом Мужества.
Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Со стороны России в действиях участвуют профессиональные военные, проходящие службу по контракту.
Похороны Ильи Нохрина — военного, участвовавшего в спецоперации на Украине, прошли в Исетском районе Тюменской области. Информация об этом опубликована на странице районного дома культуры в социальной сети «ВКонтакте». С мужчиной простились 9 апреля. «Исетцы простились с героем — воином Нохриным Ильей Николаевичем. 9 апреля в деревне Кукушки жители Исетского района проводили его в последний путь. Илья пал смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине», — говорится в сообщении на странице Исетского районного дома культуры. Илья Нохрин родился 23 февраля, в День защитника Отечества. В этом году ему исполнилось 30 лет. С самого детства мужчина мечтал стать военным. Срочную службу проходил в десантных войсках. Посмертно Илью Нохрина наградили Орденом Мужества. Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Со стороны России в действиях участвуют профессиональные военные, проходящие службу по контракту.