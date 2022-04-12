Курганцы не смогут уволить губернатора

13 апреля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

В Кургане изменится процедура лишения губернатора полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Процедура отзыва высшего должностного лица Курганской области (губернатора) населением будет отменена в скором времени. Решение об этом было одобрено комитетом по законодательству и государственному строительству Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. В декабре прошлого года вступил в силу федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в котором была упразднена процедура, благодаря которой жители регионов могли выразить своеобразный вотум недоверия к руководителям субъектов федерации. Теперь законодательство регионов приводят в соответствие с федеральным центром. «Новая редакция федерального закона не предполагает данной процедуры, поэтому закон о порядке отзыва губернатора Курганской области предлагается признать утратившим силу», — рассказал председатель комитета областной думы по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев. До этого областной закон предполагал «импичмент» губернатора. Для этого избирателям нужно было собрать инициативную группу из 20 человек, собрать не менее 25% подписей от числа избирателей и передать их в избирательную комиссию региона и, если с документами все в порядке, областная дума могла назначить голосование по отзыву губернатора. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Процедура отзыва высшего должностного лица Курганской области (губернатора) населением будет отменена в скором времени. Решение об этом было одобрено комитетом по законодательству и государственному строительству Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. В декабре прошлого года вступил в силу федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в котором была упразднена процедура, благодаря которой жители регионов могли выразить своеобразный вотум недоверия к руководителям субъектов федерации. Теперь законодательство регионов приводят в соответствие с федеральным центром. «Новая редакция федерального закона не предполагает данной процедуры, поэтому закон о порядке отзыва губернатора Курганской области предлагается признать утратившим силу», — рассказал председатель комитета областной думы по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев. До этого областной закон предполагал «импичмент» губернатора. Для этого избирателям нужно было собрать инициативную группу из 20 человек, собрать не менее 25% подписей от числа избирателей и передать их в избирательную комиссию региона и, если с документами все в порядке, областная дума могла назначить голосование по отзыву губернатора.