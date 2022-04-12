12 апреля 2022

Курганцы не смогут уволить губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от квартир детям сиротам. Курган, шумков вадим
В Кургане изменится процедура лишения губернатора полномочий Фото:

Процедура отзыва высшего должностного лица Курганской области (губернатора) населением будет отменена в скором времени. Решение об этом было одобрено комитетом по законодательству и государственному строительству Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU.

В декабре прошлого года вступил в силу федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в котором была упразднена процедура, благодаря которой жители регионов могли выразить своеобразный вотум недоверия к руководителям субъектов федерации. Теперь законодательство регионов приводят в соответствие с федеральным центром. «Новая редакция федерального закона не предполагает данной процедуры, поэтому закон о порядке отзыва губернатора Курганской области предлагается признать утратившим силу», — рассказал председатель комитета областной думы по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев.

До этого областной закон предполагал «импичмент» губернатора. Для этого избирателям нужно было собрать инициативную группу из 20 человек, собрать не менее 25% подписей от числа избирателей и передать их в избирательную комиссию региона и, если с документами все в порядке, областная дума могла назначить голосование по отзыву губернатора.

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Процедура отзыва высшего должностного лица Курганской области (губернатора) населением будет отменена в скором времени. Решение об этом было одобрено комитетом по законодательству и государственному строительству Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. В декабре прошлого года вступил в силу федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в котором была упразднена процедура, благодаря которой жители регионов могли выразить своеобразный вотум недоверия к руководителям субъектов федерации. Теперь законодательство регионов приводят в соответствие с федеральным центром. «Новая редакция федерального закона не предполагает данной процедуры, поэтому закон о порядке отзыва губернатора Курганской области предлагается признать утратившим силу», — рассказал председатель комитета областной думы по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев. До этого областной закон предполагал «импичмент» губернатора. Для этого избирателям нужно было собрать инициативную группу из 20 человек, собрать не менее 25% подписей от числа избирателей и передать их в избирательную комиссию региона и, если с документами все в порядке, областная дума могла назначить голосование по отзыву губернатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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