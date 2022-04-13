Курганский митрополит назвал главную проблему молодежи

Своим мнением митрополит Даниил поделился в интервью телеканалу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил считает, что главной проблемой современной молодежи является слабоволие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ГТРК-Курган, которое вышло в эфир 14 апреля.

«Сейчас проблема современной молодежи — это слабая воля. [Воспитывать нужно] только на наших традициях», — объяснил митрополит.

Он привел в пример тренеров, которые воспитали олимпийских чемпионов. По его словам, святые угодники Божии тоже превращают людей в олимпийских чемпионов, но в духовном плане. Митрополит отметил, что святые угодники продолжают нам помогать, но нужно обращаться к ним, чтобы получать эту помощь.

Ранее митрополит Даниил помолился за школьников. Во время совершения такого молебна христиане надеются, что «Господь ниспошлет на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение».