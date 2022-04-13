13 апреля 2022

Курганский митрополит назвал главную проблему молодежи

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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, митрополит даниил
Своим мнением митрополит Даниил поделился в интервью телеканалу Фото:

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил считает, что главной проблемой современной молодежи является слабоволие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ГТРК-Курган, которое вышло в эфир 14 апреля.

«Сейчас проблема современной молодежи — это слабая воля. [Воспитывать нужно] только на наших традициях», — объяснил митрополит.

Он привел в пример тренеров, которые воспитали олимпийских чемпионов. По его словам, святые угодники Божии тоже превращают людей в олимпийских чемпионов, но в духовном плане. Митрополит отметил, что святые угодники продолжают нам помогать, но нужно обращаться к ним, чтобы получать эту помощь.

Ранее митрополит Даниил помолился за школьников. Во время совершения такого молебна христиане надеются, что «Господь ниспошлет на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение».

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Митрополит Курганский и Белозерский Даниил считает, что главной проблемой современной молодежи является слабоволие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ГТРК-Курган, которое вышло в эфир 14 апреля. «Сейчас проблема современной молодежи — это слабая воля. [Воспитывать нужно] только на наших традициях», — объяснил митрополит. Он привел в пример тренеров, которые воспитали олимпийских чемпионов. По его словам, святые угодники Божии тоже превращают людей в олимпийских чемпионов, но в духовном плане. Митрополит отметил, что святые угодники продолжают нам помогать, но нужно обращаться к ним, чтобы получать эту помощь. Ранее митрополит Даниил помолился за школьников. Во время совершения такого молебна христиане надеются, что «Господь ниспошлет на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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