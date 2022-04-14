Мэр Кургана рассказала, как город украсят к 9 Мая

Ко Дню Победы Курган украсят флагами, праздничными баннерами и цветами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова рассказала, как город украсят к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основой будет изображение Родины-матери. Об этом глава города сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«К 9 Мая наш департамент архитектуры разработал единую концепцию украшения города. Основой послужила классика — изображения Родины-матери, Воина-освободителя, ордена Победы и георгиевской ленты», — написала мэр.

По словам Ситниковой, стилевые решения будут рекомендованы предприятиям и организациям, чтобы создать в городе праздничную атмосферу. Власти Кургана разместят на улицах города праздничные баннеры и флаги. Будут установлены фотозоны, у мемориалов высадят цветы.

Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что празднование Дня Победы в городе пройдет в офлайн-формате, который был в доковидные времена. Также состоится шествие «Бессмертного полка».

Курганские власти разработали единую концепцию украшения города к 9 Мая Фото: Елена Ситникова, «ВКонтакте»