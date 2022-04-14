В центре Кургана по улице Ленина во дворе одного из домов убрали мусорный контейнер, но люди продолжают носить туда мусор. Об этом сообщил Вадим Гнедчик в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«У дома по Ленина, 43 убрали мусорку, а ограждение и мусор за ограждением — нет. Народ по привычке таскает мусор, большая куча уже накопилась», — написал автор поста.
В комментариях под постом жители недовольны тем, что контейнер переставили с улицы Ленина на улицу Комсомольскую. По их мнению, таким образом компания просто создала две свалки.
Компания по утилизации отходов «Чистый город» пояснила, что контейнеры переместили так, чтобы машинам было удобнее к ним подъезжать и разгружать, так как ранее спецтехнике было затруднительно подобраться к бакам. Официальное сообщество мэрии в соцсети «ВКонтакте» также отреагировало на пост. Городские власти сообщили, что направили обращение в департамент ЖКХ, там разберутся и дадут ответ.
На место контейнера, который перенесли на другую улицу, продолжают нести мусор
В центре Кургана по улице Ленина во дворе одного из домов убрали мусорный контейнер, но люди продолжают носить туда мусор. Об этом сообщил Вадим Гнедчик в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «У дома по Ленина, 43 убрали мусорку, а ограждение и мусор за ограждением — нет. Народ по привычке таскает мусор, большая куча уже накопилась», — написал автор поста. В комментариях под постом жители недовольны тем, что контейнер переставили с улицы Ленина на улицу Комсомольскую. По их мнению, таким образом компания просто создала две свалки. Компания по утилизации отходов «Чистый город» пояснила, что контейнеры переместили так, чтобы машинам было удобнее к ним подъезжать и разгружать, так как ранее спецтехнике было затруднительно подобраться к бакам. Официальное сообщество мэрии в соцсети «ВКонтакте» также отреагировало на пост. Городские власти сообщили, что направили обращение в департамент ЖКХ, там разберутся и дадут ответ.