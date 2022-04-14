Курганцы завалили мусором место, где уже нет контейнера. Фото

15 апреля 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

В Кургане на месте, где раньше был контейнер образовалась свалка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана по улице Ленина во дворе одного из домов убрали мусорный контейнер, но люди продолжают носить туда мусор. Об этом сообщил Вадим Гнедчик в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «У дома по Ленина, 43 убрали мусорку, а ограждение и мусор за ограждением — нет. Народ по привычке таскает мусор, большая куча уже накопилась», — написал автор поста. В комментариях под постом жители недовольны тем, что контейнер переставили с улицы Ленина на улицу Комсомольскую. По их мнению, таким образом компания просто создала две свалки. Компания по утилизации отходов «Чистый город» пояснила, что контейнеры переместили так, чтобы машинам было удобнее к ним подъезжать и разгружать, так как ранее спецтехнике было затруднительно подобраться к бакам. Официальное сообщество мэрии в соцсети «ВКонтакте» также отреагировало на пост. Городские власти сообщили, что направили обращение в департамент ЖКХ, там разберутся и дадут ответ. На место контейнера, который перенесли на другую улицу, продолжают нести мусор Фото из сообщества «Инцидент Курган» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В центре Кургана по улице Ленина во дворе одного из домов убрали мусорный контейнер, но люди продолжают носить туда мусор. Об этом сообщил Вадим Гнедчик в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «У дома по Ленина, 43 убрали мусорку, а ограждение и мусор за ограждением — нет. Народ по привычке таскает мусор, большая куча уже накопилась», — написал автор поста. В комментариях под постом жители недовольны тем, что контейнер переставили с улицы Ленина на улицу Комсомольскую. По их мнению, таким образом компания просто создала две свалки. Компания по утилизации отходов «Чистый город» пояснила, что контейнеры переместили так, чтобы машинам было удобнее к ним подъезжать и разгружать, так как ранее спецтехнике было затруднительно подобраться к бакам. Официальное сообщество мэрии в соцсети «ВКонтакте» также отреагировало на пост. Городские власти сообщили, что направили обращение в департамент ЖКХ, там разберутся и дадут ответ.