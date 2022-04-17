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Спорткомплекс в Кургане переделают в супермаркет

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Школа Кетово. Курган, спортзал, школа кетово
Площадь здания, в котором находится спорткомплекс, составляет 518 кв. м (архивное фото) Фото:

В Кургане одобрили реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса под универсам. Данная информация размещена на сайте городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений.

«Реестр выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города Кургана. <…> Реконструкция здания спортивно-оздоровительного комплекса под универсам», — указано в документе, размещенном на сайте.

Спорткомплекс размещен по адресу: бульвар Солнечный, 3а. По данным, указанным на сайте Публичной кадастровой карты России, на этом месте находится нежилое здание площадью 518 квадратных метров. Его ввели в эксплуатацию в 2020 году.

Ранее стало известно, что в Кургане власти сдают в аренду под коммерческую застройку семь земельных участков. Общая стоимость их годовой аренды составляет 13,49 млн рублей. Самый дорогой участок можно арендовать за 3,93 млн рублей в год, самый дешевый — за 500 тыс. рублей в год.

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В Кургане одобрили реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса под универсам. Данная информация размещена на сайте городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений. «Реестр выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города Кургана. <…> Реконструкция здания спортивно-оздоровительного комплекса под универсам», — указано в документе, размещенном на сайте. Спорткомплекс размещен по адресу: бульвар Солнечный, 3а. По данным, указанным на сайте Публичной кадастровой карты России, на этом месте находится нежилое здание площадью 518 квадратных метров. Его ввели в эксплуатацию в 2020 году. Ранее стало известно, что в Кургане власти сдают в аренду под коммерческую застройку семь земельных участков. Общая стоимость их годовой аренды составляет 13,49 млн рублей. Самый дорогой участок можно арендовать за 3,93 млн рублей в год, самый дешевый — за 500 тыс. рублей в год.
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