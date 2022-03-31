Курганские власти хотят получить миллионы рублей за аренду земли

За годовую аренду семи земельных участков власти могут получить 13,49 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане власти сдают в аренду под коммерческую застройку семь земельных участков. Общая стоимость годовой арендной платы за эти участки составляет 13,49 млн рублей. Данная информация была размещена 1 апреля на сайте городской администрации.

«Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области проводит торги на право заключения договоров аренды земельных участков для коммерческой застройки в городе Кургане. Они расположены в разных районах Кургана: по проспекту М. Голикова в микрорайоне Чистое поле, в Восточном — на бульваре Мира, на бульваре Солнечном и по улице Дзержинского», — указано в сообщении.

Выше всего арендная плата за участок, расположенный на бульваре Мира, 55 — 3,93 млн рублей в год. Его площадь составляет 7787 квадратных метров. На участке можно размещать склады. Аренда самого дешевого участка стоит 500 тыс. рублей в год. Участок площадью 933 квадратных метра расположен по адресу: бульвар Мира, 15в. Здесь можно строить магазины. На других участках, которые сдаются в аренду, можно размещать магазины, станции техобслуживания автомобилей, многоэтажную и среднеэтажную жилую застройку.

Ранее стало известно, что в Курганской области до 2030 года планируют продать 259,4 га земли для застройки жильем и коммерческой недвижимостью. В банк земли региона входят 1 187 га свободных территорий.