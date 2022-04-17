Декан Плехановки: России грозит только технический дефолт

17 апреля 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Единственный дефолт, который возможен в России на данный момент — это технический дефолт. Таким образом, у государства есть деньги для оплаты госдолга, но технически средства не могут переводиться на счета. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. «Есть дефолт, когда вы теряете финансовую устойчивость и не имеете достаточно средств для обслуживания долга. Другое дело, когда у вас всего этого в избытке, но держатель долга не заинтересован в том, чтобы ему пришли деньги», — пояснил он в беседе с «Лентой.ру». Так специалист прокомментировал недавнее заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику и рано или поздно приведут к дефолту в стране. По ее мнению, подобная ситуация в РФ — лишь вопрос времени. На высказывание уже ответил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что вместе с дефолтом России наступит дефолт стран Евросоюза. Медведев напомнил и про неустойчивую финансовую систему ЕС. Страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Венгрия готова соблюдать недавнее требование Путина и готова оплачивать российский газ рублями. Польша уже выступила против поддержки Венгрией России. Санкции коснулись в первую очередь обычных европейких потребителей: в соцсетях от них появляется все больше жалоб о подорожании коммунальных услуг. А в России по просьбе Путина было разработано несколько пакетов антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как гражданам, так и бизнесу.