Из Курганской области хотят переехать все меньше зэков

В Курганской области в первом квартале 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом, на 38% снизилось количество заявлений от заключенных, которые хотят переехать в другие регионы. Данная информация размещена на сайте УФСИН России по Курганской области.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество писем от граждан снизилось на 8%. <…> На 38% снизилось количество обращений по вопросам перевода в исправительные учреждения других регионов, по месту жительства родственников», — указано в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что за этот период на 15% снизилось число обращений, связанных с медицинским обеспечением. Всего за первые три месяца в областной УФСИН поступило 380 обращений. Представители ведомства добавили, что ответили на все вопросы в установленный срок.
В 2021 году заключенные Курганской области подали 107 обращений с просьбой переехать в исправительные учреждения других регионов. Тогда количество этих обращений, по сравнению с 2020 годом, увеличилось на 24%.
В Курганской области в первом квартале 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом, на 38% снизилось количество заявлений от заключенных, которые хотят переехать в другие регионы. Данная информация размещена на сайте УФСИН России по Курганской области. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество писем от граждан снизилось на 8%. <…> На 38% снизилось количество обращений по вопросам перевода в исправительные учреждения других регионов, по месту жительства родственников», — указано в сообщении. Также в ведомстве отметили, что за этот период на 15% снизилось число обращений, связанных с медицинским обеспечением. Всего за первые три месяца в областной УФСИН поступило 380 обращений. Представители ведомства добавили, что ответили на все вопросы в установленный срок. В 2021 году заключенные Курганской области подали 107 обращений с просьбой переехать в исправительные учреждения других регионов. Тогда количество этих обращений, по сравнению с 2020 годом, увеличилось на 24%.