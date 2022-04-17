Очередь из родителей образовалась из-за записи детей в пришкольный лагерь (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Не менее 40 человек выстроились в очередь у второго корпуса Гимназии №49 в Тюмени. Об этом в социальных сетях сообщают жители города. Тюменцы пытаются записать детей в пришкольный лагерь.

«Гимназия 49, второй корпус, устроила новый квест. Называется „Успей записать ребенка в пришкольный детский лагерь“», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение проиллюстрировано фото. На снимке не менее 40 человек выстроились в очередь в учебное заведение. В комментариях к посту тюменцы отмечают, что онлайн-запись для попадания в пришкольный лагерь не предусмотрена.

Жители также сообщают, что в 2022 году уменьшена численность детей, которые летом смогут проводить досуг на территории образовательного учреждения. В прошлом году школа принимала по 350 учеников в смену, теперь же в первый поток готовы взять 350 человек, а во второй — всего 100.

Получить оперативный комментарий от руководства гимназии не удалось. Директор Ольга Золотарева находится на совещании, в приемной пообещали связаться с агентством позднее.

Гимназия №49 считается одним из лучших образовательных учреждений Тюмени как по качеству преподавания, так и по статусу ее выпускников. В частности, в ней обучались губернатор Тюменской области Александр Моор, а также олимпийский чемпион Антон Шипулин. При этом школа «перенаселена» учениками: в настоящее время (по данным с сайта гимназии) в двух ее корпусах обучается без малого 6 000 человек.

Фото: социальные сети

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