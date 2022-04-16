В ЯНАО директора госучреждения наказали за задержку выплат

Муниципальное учреждение не выплачивало подрядчикам деньги вовремя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Руководитель Салехардской дирекции единого заказчика Степан Федченко и его заместитель привлечены к ответственности за систематическую задержку выплат подрядчикам, работающим по госконтрактам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что МКУ „Салехардская дирекция единого заказчика“ обязательства по оплате выполненных предпринимателями работ по контрактам на содержание и обновление общественных пространств города, общей стоимостью более 15 млн рублей, своевременно не исполнялись. Сроки перечисления денежных средств систематически нарушались от 4 до 17 дней», — говорится в сообщении.

Руководителя муниципального учреждения и его заместителя привлекли к административной ответственности и назначили штрафы в размере 30 тысяч рублей каждому. По данным портала государственных и муниципальных услуг ЯНАО, директором учреждения является Степан Федченко.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия муниципального образования Мужевское подала в суд на тюменского подрядчика «Авантаж» с целью взыскать 836 тысяч рублей. В компании заявили, что подали встречный иск в арбитражный суд ЯНАО о взыскании с администрации 20 млн рублей.