В Кургане банкротят трех экс-директоров завода

Заявление о банкротства трех экс-директоров Петуховского ЛМЗ поступило в Арбитражный суд Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исковое заявление о банкротстве трех бывших директоров Петуховского литейно-механического завода (ПЛМЗ) поступило в Арбитражный суд Курганской области. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Автором искового заявления указано курганское ООО «Сибкомплект». «Должники: Щурик Сергей Алексеевич, Мамин Евгений Николаевич, Гаршин Александр Владимирович», — указано в картотеке. Исковое заявление пока не принято судом к производству, других подробностей дела в картотеке еще нет.

Согласно данным СБИС, Мамин был гендиректором ПЛМЗ с 2007 по 2016 годы, Щурик руководил предприятием с августа 2016 года по октябрь 2018 года, Гаршин был врио гендиректора ПЛМЗ с октября 2018 года по апрель 2019 года. Их контактов в распоряжении URA.RU нет.

ПЛМЗ («дочка» ОАО «РЖД») основан в 1903 году и был одним из старейших предприятий региона. Завод специализировался на производстве изделий для нужд железной дороги. В отношении руководства предприятия возбуждалось уголовное дело по факту сокрытия денег от налоговой службы. В конце 2018 года власти Курганской области договорились с РЖД о спасении ПЛМЗ от банкротства. Спустя две недели в регион поступили первые деньги, однако в апреле 2019 года ПЛМЗ признали банкротом и открыли процедуру конкурсного производства.

Согласно отчету конкурсного управляющего, в реестр требований кредиторов ПЛМЗ включались требования 23 кредиторов на общую сумму боле 65,2 млн рублей. Требования не были погашены полностью, так как на это не хватило денег. В ноябре 2021 года суд решил завершить конкурсное производство в отношении ПЛМЗ и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц.

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