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В Тюмени возобновляют работу дачные автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, городской транспорт
Проезд в садоводческие общества будут обеспечивать 52 маршрута Фото:

Дачные автобусы возобновят свою работу в Тюмени с 30 апреля. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что проезд в садоводческие общества будут обеспечивать 52 маршрута.

«В этом году автобусы возобновят движение по садоводческим маршрутам 30 апреля. Для проезда до садоводческих объединений и обратно пассажиры смогут воспользоваться автобусами 52 маршрутов регулярных перевозок (№№ 9, 17, 17к, 29д, 32, 33, 34, 36, 36к, 51д, 60, 65, 66, 71, 77, 85, 88, 97, 98, 99,100, 100к,119, 120к, 120, 121, 124, 128, 128к, 129, 129к, 134, 135, 138, 140, 143, 144, 145, 146,147, 148,149, 151, 151к, 152, 152к, 153, 155, 155к, 156, 157, 158)», — указано на официальном сайте администрации Тюмени.

В мэрии уточнили, что перевозка пассажиров до садоводческих объединений Тюмени и в обратном направлении будет осуществляться на современных автобусах, оборудованных системами видеонаблюдения. В некоторых из них также установлены кондиционерами. «Часть автобусов оснащена кондиционерами, что очень актуально в жаркие летние дни. Для маломобильных групп населения в автобусах предусмотрена выдвижная платформа, по которой можно подняться в салон», — добавили в горадминистрации.

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Дачные автобусы возобновят свою работу в Тюмени с 30 апреля. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что проезд в садоводческие общества будут обеспечивать 52 маршрута. «В этом году автобусы возобновят движение по садоводческим маршрутам 30 апреля. Для проезда до садоводческих объединений и обратно пассажиры смогут воспользоваться автобусами 52 маршрутов регулярных перевозок (№№ 9, 17, 17к, 29д, 32, 33, 34, 36, 36к, 51д, 60, 65, 66, 71, 77, 85, 88, 97, 98, 99,100, 100к,119, 120к, 120, 121, 124, 128, 128к, 129, 129к, 134, 135, 138, 140, 143, 144, 145, 146,147, 148,149, 151, 151к, 152, 152к, 153, 155, 155к, 156, 157, 158)», — указано на официальном сайте администрации Тюмени. В мэрии уточнили, что перевозка пассажиров до садоводческих объединений Тюмени и в обратном направлении будет осуществляться на современных автобусах, оборудованных системами видеонаблюдения. В некоторых из них также установлены кондиционерами. «Часть автобусов оснащена кондиционерами, что очень актуально в жаркие летние дни. Для маломобильных групп населения в автобусах предусмотрена выдвижная платформа, по которой можно подняться в салон», — добавили в горадминистрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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