Тюменцам предлагают купить желтую офисную бумагу

18 апреля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Стоимость новой бумаги почти в два раза дешевле обычной Фото: Денис Моргунов © URA.RU На прилавках тюменских магазинов появилась новая офисная бумага желтого цвета. Поставщики называют ее «экологичной» и утверждают, что и такая сойдет для офисной деятельности. «Уровня белизны 60% достаточно для выполнения функции носителя информации», — пишет издание TMN.SM.NEWS ссылаясь на слова поставщиков. Также поставщики поясняют, что в новой бумаге меньше отбеливающих средств и именно поэтому она такого цвета. В жесткости новинка почти не уступает белой. Цена за пачку «экологичной» бумаги в два раза меньше, чем за пачку обычной. Стоимость в среднем составляет 500 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в региональное управление ФАС по Тюменской области начали поступать жалобы от тюменцев, связанных с ростом цен на офисную бумагу. Спрос возник на фоне введенных лидерами западных стран санкций, целью которых является нанесение ущерба российской экономике. Они не поддержали начатую 24 февраля Россией спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин расценил такое поведение как шаг к прямой агрессии в отношении граждан РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

На прилавках тюменских магазинов появилась новая офисная бумага желтого цвета. Поставщики называют ее «экологичной» и утверждают, что и такая сойдет для офисной деятельности. «Уровня белизны 60% достаточно для выполнения функции носителя информации», — пишет издание TMN.SM.NEWS ссылаясь на слова поставщиков. Также поставщики поясняют, что в новой бумаге меньше отбеливающих средств и именно поэтому она такого цвета. В жесткости новинка почти не уступает белой. Цена за пачку «экологичной» бумаги в два раза меньше, чем за пачку обычной. Стоимость в среднем составляет 500 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в региональное управление ФАС по Тюменской области начали поступать жалобы от тюменцев, связанных с ростом цен на офисную бумагу. Спрос возник на фоне введенных лидерами западных стран санкций, целью которых является нанесение ущерба российской экономике. Они не поддержали начатую 24 февраля Россией спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин расценил такое поведение как шаг к прямой агрессии в отношении граждан РФ.