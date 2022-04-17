Базовую сеть дорог в Заозерном планируют проложить до 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Заозерном районе к 2025 году закончат стройку базовой сети дорог. Об этом 18 апреля сообщил первый замдиректора областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Сергей Цуканов на открытом Совете по развитию предпринимательства, передает корреспондент URA.RU.

«У нас базовая сеть стройки всех дорог Заозерного будет закончена к 2025 году. Соответственно <…> [будет] потенциал для строительства», — объяснил Цуканов.

Он отметил, что на торги выставлено много земельных участков вокруг этой дорожной сети. По его словам, в 2024—2025 годах планируют строительство дорог на улицах Миронова, Алексеева и проспекте Первомайском. В 2023—2024 годах запланировано строительство дорог на участках улицы Витебского и проспекте Первомайском.

Ранее власти Кургана заявляли, что за семь лет планируют провести комплексное развитие территории 13 микрорайона Заозерного района. В 2021 года власти региона рассказывали о перспективах развития и застройки Заозерного полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву.

План развития дорожной сети показали участникам совещания Фото: Владислав Грозный