18 апреля 2022

Байден испугался пасхального кролика и убежал от него. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден снова опозорился, испугавшись пасхального кролика Фото:

Президент США Джо Байден испугался пасхального кролика Банни, который вышел поприветствовать американского лидера во время его общения с прессой. После этого политик поспешил сбежать от него. Инцидент попал на видео, появившееся в сети.

На кадрах видно, как переодетый в костюм пасхального кролика человек, подошел к Байдену в тот момент, когда он обсуждал с журналистами ситуацию между Афганистаном и Пакистаном. Политик не оценил приветствие ростовой куклы и поспешил сбежать с открытым от удивления ртом.

Это не первый провал Байдена. В начале апреля он пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. Позднее пользователей рассмешило, как на Байдена нагадил голубь. Птица справила свои физиологические потребности на американского президента ровно в тот момент, когда последний обвинял Россию в повышении цен на бензин в США. В конце прошлой недели политик потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Байден долго не мог сообразить, куда ему идти, а после пытался выйти в стену. После этого в конгрессе США потребовали объявить президенту импичмент. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за выходок Байдена США несут потери.

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Президент США Джо Байден испугался пасхального кролика Банни, который вышел поприветствовать американского лидера во время его общения с прессой. После этого политик поспешил сбежать от него. Инцидент попал на видео, появившееся в сети. На кадрах видно, как переодетый в костюм пасхального кролика человек, подошел к Байдену в тот момент, когда он обсуждал с журналистами ситуацию между Афганистаном и Пакистаном. Политик не оценил приветствие ростовой куклы и поспешил сбежать с открытым от удивления ртом. Это не первый провал Байдена. В начале апреля он пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. Позднее пользователей рассмешило, как на Байдена нагадил голубь. Птица справила свои физиологические потребности на американского президента ровно в тот момент, когда последний обвинял Россию в повышении цен на бензин в США. В конце прошлой недели политик потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Байден долго не мог сообразить, куда ему идти, а после пытался выйти в стену. После этого в конгрессе США потребовали объявить президенту импичмент. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за выходок Байдена США несут потери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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