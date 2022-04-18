Байден испугался пасхального кролика и убежал от него. Видео

19 апреля 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

Байден снова опозорился, испугавшись пасхального кролика Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден испугался пасхального кролика Банни, который вышел поприветствовать американского лидера во время его общения с прессой. После этого политик поспешил сбежать от него. Инцидент попал на видео, появившееся в сети. На кадрах видно, как переодетый в костюм пасхального кролика человек, подошел к Байдену в тот момент, когда он обсуждал с журналистами ситуацию между Афганистаном и Пакистаном. Политик не оценил приветствие ростовой куклы и поспешил сбежать с открытым от удивления ртом. Это не первый провал Байдена. В начале апреля он пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. Позднее пользователей рассмешило, как на Байдена нагадил голубь. Птица справила свои физиологические потребности на американского президента ровно в тот момент, когда последний обвинял Россию в повышении цен на бензин в США. В конце прошлой недели политик потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Байден долго не мог сообразить, куда ему идти, а после пытался выйти в стену. После этого в конгрессе США потребовали объявить президенту импичмент. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за выходок Байдена США несут потери. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент США Джо Байден испугался пасхального кролика Банни, который вышел поприветствовать американского лидера во время его общения с прессой. После этого политик поспешил сбежать от него. Инцидент попал на видео, появившееся в сети. На кадрах видно, как переодетый в костюм пасхального кролика человек, подошел к Байдену в тот момент, когда он обсуждал с журналистами ситуацию между Афганистаном и Пакистаном. Политик не оценил приветствие ростовой куклы и поспешил сбежать с открытым от удивления ртом. Это не первый провал Байдена. В начале апреля он пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. Позднее пользователей рассмешило, как на Байдена нагадил голубь. Птица справила свои физиологические потребности на американского президента ровно в тот момент, когда последний обвинял Россию в повышении цен на бензин в США. В конце прошлой недели политик потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Байден долго не мог сообразить, куда ему идти, а после пытался выйти в стену. После этого в конгрессе США потребовали объявить президенту импичмент. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за выходок Байдена США несут потери.