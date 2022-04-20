Захарова: говорить о самостоятельности Зеленского не приходится

Мария Захарова отметила, что РФ больше не доверяет Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский — не самостоятельная, а управляемая политическая фигура. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе интервью на телеканале «Россия 24».

«Режим [Зеленского] — несамостоятельный, им управляют. А переговоры России и Украины используются как отвлекающий маневр. Пока эти люди осуществляют властные полномочия, вряд ли их подход изменится. Сами заявления Зеленского делаются им в разных агрегатных состояниях. О самостоятельности тоже говорить не приходится — за ним стоят его кураторы, им управляет Вашингтон и натовские структуры многие годы», — пояснила представитель МИД.

Она также отметила, что отсутствие конкретики в переговорах России и Украины происходит из-за Украины. «Россия согласилась на переговоры, и дальше начался цирк. Они [украинская сторона] — то отменяют, то не отменяют, то хотят, то не хотят. Ну и кроме того, судьба Минских договоренностей всем хорошо известна», — резюмировала Захарова.

Представитель ведомства также отметила, что Россия больше не доверяет украинским переговорщикам. Однако РФ была готова к тому, что Украина будет вести себя непоследовательно в ходе переговоров. О «специфическом состоянии» главы Украины она упоминала еще в марте этого года.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Бойцы НАТО несколько лет подряд обучали ВСУ. США и страны Евросоюза снабжают Украину оружием, что ведет к затягиванию российской спецоперации.

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