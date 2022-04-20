Полпреду Якушеву показали стройку крупного курганского ТРЦ

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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , шумков вадим, якушев владимир
В ходе визита полпред посетил грибную ферму и новый индустриальный парк Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым 20 апреля посетил строящийся ТРЦ Shadrinsk HALL на месте корпусов бывшего Шадринского телефонного завода. Об этом в своем личном telegram-канале «СилаVправде» сообщил Шумков.

«На площадке некогда существовавшего предприятия, простоявшего заброшенным в центре города много лет, быстро строится крупный торговый объект, который также даст городу большое количество (более 300) рабочих мест. Городу нужна различная экономика — и заводы, и стройки/ремонты, и торговля с услугами», — отметил губернатор.

Свой визит в Курган Владимир Якушев 20 апреля начал с посещения грибной фермы в Катайском районе. В Шадринске он также принял участие в открытии индустриального парка на площадях Шадринского автоагрегатного завода.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым 20 апреля посетил строящийся ТРЦ Shadrinsk HALL на месте корпусов бывшего Шадринского телефонного завода. Об этом в своем личном telegram-канале «СилаVправде» сообщил Шумков. «На площадке некогда существовавшего предприятия, простоявшего заброшенным в центре города много лет, быстро строится крупный торговый объект, который также даст городу большое количество (более 300) рабочих мест. Городу нужна различная экономика — и заводы, и стройки/ремонты, и торговля с услугами», — отметил губернатор. Свой визит в Курган Владимир Якушев 20 апреля начал с посещения грибной фермы в Катайском районе. В Шадринске он также принял участие в открытии индустриального парка на площадях Шадринского автоагрегатного завода.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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