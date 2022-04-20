Учащиеся Кургана направили солдатам более 200 писем со словами поддержки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солдаты российской армии, которые принимают сейчас участие в спецоперации на Украине, записали видеообращение для учеников школы №45 Кургана. Они поблагодарили их за поддержку и пообещали «обязательно исполнить все их пожелания». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область. Официально».

Всего школьники Кургана отправили военным около 200 писем. «Мы благодарны вам за поддержку и понимание, которые вы нам оказали, отправив эти письма. Мы все прочитали и были рады, что вы нас поддерживаете и понимаете. Все, что вы нам пожелали, мы исполним обязательно. Обязательно вернемся домой живыми и здоровыми. Победа будет за нами», — ответили военные.

Спецоперация на Украине проходит вынужденно с 24 февраля. Она направлена на недопущение геноцида русских на Донбассе, который продолжается уже восемь лет. Российская армия действует таким образом, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, атакуя только объекты военной инфраструктуры. В то же время ВСУ использует жителей в качестве живого щита.