Моор рассказал о влиянии санкций на сельское хозяйство области

Александр Моор заявил, что санкции не окажут критического влияния на сельскохозяйственную сферу региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции в части проблем с поставками импортной техники и запчастей к ней, а также экспортом зерна, не повлияют на проведение посевной кампании этого года в Тюменской области. Об этом в рамках своей пресс-конференции рассказал губернатор региона Александр Моор.

«В Тюменской области используют менее 9% импортных тракторов, и менее 16% зарубежной уборочной техники. Необходимый запас запчастей имеется. А что касается последующего обновления, будем смотреть, как будет развиваться ситуация, будет ли возможность приобретать импортную технику. Либо будем планово заменять ее техникой отечественного производства или из дружественных России стран», — отметил губернатор в рамках пресс-конференции.

По его словам, сейчас запчасти к импортной технике еще можно приобретать со складов в России. Однако есть проблема со сбоями в международной логистике. Некоторые компании отказываются делать поставки, а в портах не хотят отгружать товар российским получателям.

«Эта проблема касается всех аграриев, не только Тюменской области. Поставщики ищут альтернативные маршруты поставок запчастей. Это вопрос времени», — отметил Александр Моор.

Он также подчеркнул, что региону не стоит бояться проблем, которые могут возникнуть из-за сложностей с экспортом зерна. Для Тюменской области они не имеют критического значения. Зерно, которое выращивают в регионе, направляется на внутреннее потребление и переработку. Также спрос на него есть от Челябинской, Свердловской областей, и Казахстана.

Как ранее писало URA.RU, санкции в отношении России страны Запада начали вводить после начала спецоперации на Украине. Цель ограничений — нанести удар по политической, экономической и социальной сферам.

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