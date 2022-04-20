20 апреля 2022

Жителей города в ЯНАО переводят на привозную воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Тюмень, крещение, вода, крещение господне, машина с водой, водовозка
Воду в Лабытнанги будут привозить в цистернах из Харпа Фото:

Население Лабытнанги (ЯНАО) с 23 апреля переводят на привозную воду. Как сообщили представители городской администрации на сайте мэрии, это связано с ухудшением качества водопроводной воды.

«Вода доставляется из подземных источников поселка Харп водовозками ООО „Авто-Миг плюс“, выигравшего контракт на выполнение работ. Автоцистерны продезинфицированы, успешно прошли процедуру взятия санитарных проб», — сообщает пресс-служба мэрии Лабытнанги на официальном портале.

Горожанам услуга предоставляется бесплатно. С графиками завоза воды можно ознакомиться на сайте администрации Лабытнанги или на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты профильных муниципальных и окружных департаментов разработали проект водоснабжения. До настоящего время проблема остается нерешенной.

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Население Лабытнанги (ЯНАО) с 23 апреля переводят на привозную воду. Как сообщили представители городской администрации на сайте мэрии, это связано с ухудшением качества водопроводной воды. «Вода доставляется из подземных источников поселка Харп водовозками ООО „Авто-Миг плюс“, выигравшего контракт на выполнение работ. Автоцистерны продезинфицированы, успешно прошли процедуру взятия санитарных проб», — сообщает пресс-служба мэрии Лабытнанги на официальном портале. Горожанам услуга предоставляется бесплатно. С графиками завоза воды можно ознакомиться на сайте администрации Лабытнанги или на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты профильных муниципальных и окружных департаментов разработали проект водоснабжения. До настоящего время проблема остается нерешенной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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