Жителей города в ЯНАО переводят на привозную воду

Воду в Лабытнанги будут привозить в цистернах из Харпа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Население Лабытнанги (ЯНАО) с 23 апреля переводят на привозную воду. Как сообщили представители городской администрации на сайте мэрии, это связано с ухудшением качества водопроводной воды.

«Вода доставляется из подземных источников поселка Харп водовозками ООО „Авто-Миг плюс“, выигравшего контракт на выполнение работ. Автоцистерны продезинфицированы, успешно прошли процедуру взятия санитарных проб», — сообщает пресс-служба мэрии Лабытнанги на официальном портале.

Горожанам услуга предоставляется бесплатно. С графиками завоза воды можно ознакомиться на сайте администрации Лабытнанги или на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты профильных муниципальных и окружных департаментов разработали проект водоснабжения. До настоящего время проблема остается нерешенной.