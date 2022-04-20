В Тюмени составили список самых доходных вакансий

21 апреля 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Java разработчику из Тюмени предлагают зарплату от 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Тюмени являются Java разработчики, автослесари, оперирующие хирурги, каменщики и операторы асфальтоукладчика. Данные о вакансиях размещены на сайте «Зарплата.ру». «Специалисту предлагают заработную плату от 200 до 250 тысяч рублей. Работник должен иметь опыт коммерческой разработки на Java, навыки использования Spring Framework, умение писать и оптимизировать SQL-запросы. Разработчика приглашают к сотрудничеству в проекте ВТБ», — сообщает издание «РБК Тюмень», ссылаясь на слова представителей исследовательского центра «Зарплата.ру». Автослесарям обещают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц с шестью рабочими днями в неделю. При этом работодатель уверяет, что у них не бывает недоплат, а также дружный коллектив. В селе Уват оперирующему хирургу, а также анестезиологу-реаниматологу обещают зарплаты до 110 тысяч рублей. По программе «Земский доктор» он может получить единовременную выплату в размере 2 млн рублей. Зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц предлагают тюменским каменщикам. Важным условием является наличие опыта от трех лет. Предлагаемая зарплата для оператора асфальтоукладчика варьируется до 110 тысяч рублей. Но компания предупредила, что рассматривает кандидатов только с опытом работы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Тюмени являются Java разработчики, автослесари, оперирующие хирурги, каменщики и операторы асфальтоукладчика. Данные о вакансиях размещены на сайте «Зарплата.ру». «Специалисту предлагают заработную плату от 200 до 250 тысяч рублей. Работник должен иметь опыт коммерческой разработки на Java, навыки использования Spring Framework, умение писать и оптимизировать SQL-запросы. Разработчика приглашают к сотрудничеству в проекте ВТБ», — сообщает издание «РБК Тюмень», ссылаясь на слова представителей исследовательского центра «Зарплата.ру». Автослесарям обещают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц с шестью рабочими днями в неделю. При этом работодатель уверяет, что у них не бывает недоплат, а также дружный коллектив. В селе Уват оперирующему хирургу, а также анестезиологу-реаниматологу обещают зарплаты до 110 тысяч рублей. По программе «Земский доктор» он может получить единовременную выплату в размере 2 млн рублей. Зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц предлагают тюменским каменщикам. Важным условием является наличие опыта от трех лет. Предлагаемая зарплата для оператора асфальтоукладчика варьируется до 110 тысяч рублей. Но компания предупредила, что рассматривает кандидатов только с опытом работы.