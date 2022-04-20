Самый богатый депутат ЯНАО вдвое потерял в доходах

Василий Степанов заработал за 2021 год 63 миллиона рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самые высокие доходы по итогам 2021 года среди депутатов законодательного собрания ЯНАО показал гендиректор АО «Тернефтегаз» Василий Степанов, задекларировавший 63 млн рублей, следует из опрубликовнных на сайте регионального парламента документов. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

У Василия Степанова в собственности имеется два автомобиля: Mercedes Benz и BMW, а также земельный участок площадью в тысячу кв. м., а также жилой дом на 178 кв. м. Помимо гендиректор АО «Тернефтегаз» в 2021 году приобрел квартиру на 126,2 кв. м.

Одним из лидеров самых богатых депутатов ЯНАО стал заместитель генерального директора «Газпром добыча Уренгой» Игорь Игнатов. Он заработал 40 млн рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. У него в собственности есть легковой автомобиль марки Lexus и снегоход LYNX, а также земельный участок на две тысячи кв.м и жилой дом площадью в 54,7 кв. м. Помимо этого в пользование депутата есть квартира на 95,3 кв. м.

Закрывает топ самых богатых депутатов председатель совета директоров ООО «АК «Ямал» Василий Крюк, который в 2021 заработал 49 млн рублей, что в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. Крюк имеет в собственности около 190 земельных участков, квартиру площадью в 183,2 кв.м, а и также нежилое помещение на 331,7 кв. м., но за отсчетный период он продал свой жилой дом.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель ямальского регионального отделения партии «Справедливая Россия», а также глава фракции в заксобрании, депутат Максим Лазарев по итогам 2021 года увеличил свои доходы в четыре раза. За 2021 год политик заработал 32 млн рублей.

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