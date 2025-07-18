Из-за сильной засухи на Кубани ввели режим ЧС

В Краснодарском крае из-за критической почвенной засухи объявлен региональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.
«Для помощи аграриям по поручению губернатора в девяти районах Кубани ввели краевой режим чрезвычайной ситуации из-за засухи», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Засуха затронула северные районы Кубани, где уровень влаги в почве достиг минимальных показателей. В результате введен режим ЧС в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах.
В администрации Краснодарского края отмечают, что из-за недостатка влаги ожидается снижение объемов урожая зерновых и зернобобовых культур по сравнению с прошлым годом. Для минимизации ущерба и помощи сельхозпроизводителям в пострадавших муниципалитетах созданы координационные штабы.
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