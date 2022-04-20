Главный эсер ЯНАО увеличил доходы в четыре раза

Максим Лазарев задекларировал 32,6 млн рублей Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Руководитель ямальского регионального отделения партии «Справедливая Россия», возглавляющий партийную фракцию в окружном заксобрании, депутат Максим Лазарев по итогам 2021 года увеличил свои доходы в четыре раза. Это следует из опубликованных на сайте регионального парламента деклараций.

«Лазарев Максим Николаевич … 32 599 709,09 рублей», — говорится в опубликованной декларации депутата. В собственности политика и его супруги находятся автомобиль Infinity, квартира и гараж.

Годом ранее задекларированный доход эсера составлял 7,7 млн рублей, его супруга заработала немногим более 513,3 тысячи рублей. По итогам 2021 года доходы жены депутата упали — у нее в декларации значится всего 92,7 тысячи рублей.

Что касается других руководителей фракций заксобрания ЯНАО, то представляющая КПРФ Елена Кукушкина заработала по итогам 2021 года 8,4 млн рублей. Это на два миллиона меньше, чем годом ранее, однако в собственности политика появилась еще одна квартира, которая не значилась в прошлой декларации.

Глава фракции ЛДПР Денис Садовников заявил о 10 миллионах рублей дохода. Это на два миллиона больше его прошлогодних доходов.

У руководителя депутатской фракции партии «Единая Россия» Виктора Казарина, — он отчитался о 24,9 млн рублей — доход вдвое меньше, чем годом ранее. В собственности депутата — автомобиль Nissan, снегоход, снегоболотоход, моторная лодка и два прицепа.