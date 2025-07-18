«Арктик СПГ 2» оценило ущерб краснокнижным видам рыбы, обитающей в Обской губе

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Большинство промысловых видов рыб связаны с опресненной зоной Обской губы
Большинство промысловых видов рыб связаны с опресненной зоной Обской губы Фото:

Дочернее предприятие НОВАТЭК, занимающееся реализацией проекта по строительству завода «Арктик СПГ 2» на Салмановском (Утреннем) месторождении в ЯНАО, представило оценку возможного ущерба рыбным ресурсам Обской губы. Об этом говорится в документации к проекту, с которой ознакомился корреспондент URA.RU.

В компании отмечают, что особое внимание уделено видам рыб, занесенным в Красную книгу, — арктическому омулю, муксуну и нельме. Эти виды обитают в Обской губе, имеющей важное значение для рыболовства региона и коренных малочисленных народов.

В первой половине 2025 года по проекту уже проходили общественные слушания, и он получил положительные заключения «Главгосэкспертизы России» и государственной экологической экспертизы. Повторные слушания назначены в Салехарде, ознакомиться с материалами можно с 25 июля по 23 августа 2025 года, сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

Как следует из проектной документации (имеется в распоряжении агентства), все работы в прибрежной 500-метровой зоне Обской губы рекомендуется проводить вне нерестового периода. В качестве компенсационных мероприятий предлагается искусственное воспроизводство рыбы — выращивание и выпуск молоди в водоемы Обь-Иртышского бассейна.

Эксперты отмечают, что в северной части Обской губы, где планируется строительство завода, концентрация рыб в зимний период низкая, а зимовальных ям нет. Основная часть рыбы, в том числе муксун мигрирует на юг или в морскую зону.

Ранее URA.RU сообщало, что завод СПГ и стабильного газового конденсата планируется построить на основаниях гравитационного типа. Он будет состоять из трех технологических линий полной заводской готовности и вспомогательных объектов, размещенных на береговой части Обской губы.

Реализация проекта «Арктик СПГ 2» важна для развития газовой отрасли ЯНАО и увеличения экспорта российского СПГ, однако компания подчеркивает приоритетность экологических требований и сохранения уникальных водных экосистем региона.

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Дочернее предприятие НОВАТЭК, занимающееся реализацией проекта по строительству завода «Арктик СПГ 2» на Салмановском (Утреннем) месторождении в ЯНАО, представило оценку возможного ущерба рыбным ресурсам Обской губы. Об этом говорится в документации к проекту, с которой ознакомился корреспондент URA.RU. В компании отмечают, что особое внимание уделено видам рыб, занесенным в Красную книгу, — арктическому омулю, муксуну и нельме. Эти виды обитают в Обской губе, имеющей важное значение для рыболовства региона и коренных малочисленных народов. В первой половине 2025 года по проекту уже проходили общественные слушания, и он получил положительные заключения «Главгосэкспертизы России» и государственной экологической экспертизы. Повторные слушания назначены в Салехарде, ознакомиться с материалами можно с 25 июля по 23 августа 2025 года, сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО. Как следует из проектной документации (имеется в распоряжении агентства), все работы в прибрежной 500-метровой зоне Обской губы рекомендуется проводить вне нерестового периода. В качестве компенсационных мероприятий предлагается искусственное воспроизводство рыбы — выращивание и выпуск молоди в водоемы Обь-Иртышского бассейна. Ранее URA.RU сообщало, что завод СПГ и стабильного газового конденсата планируется построить на основаниях гравитационного типа. Он будет состоять из трех технологических линий полной заводской готовности и вспомогательных объектов, размещенных на береговой части Обской губы. Реализация проекта «Арктик СПГ 2» важна для развития газовой отрасли ЯНАО и увеличения экспорта российского СПГ, однако компания подчеркивает приоритетность экологических требований и сохранения уникальных водных экосистем региона.
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