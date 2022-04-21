Инженерам в ЯНАО готовы платить более 200 тысяч рублей

От 200 тыс готовы платить стоматологам, геологам и инженерам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалистов на зарплату от 200 тысяч рублей ищут в муниципалитетах ЯНАО. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в окружном банке вакансий стали геолог, стоматолог, инженер и мастер буровой.

«Геолог. Заместитель начальника управления по геологии Чаяндинского нефтегазопромыслового управления, заработная плата от 230 000 до 290 000 рублей. Организация ООО „Газпром добыча Ноябрьск“. Район трудоустройства г. Ноябрьск. Стаж — 3 года», — говорится в описании вакансии.

В компании «Фракджет-Волга» в Новом Уренгое требуется ведущий инженер-технолог. Предлагают зарплату от 235 000 рублей. При этом требуется стаж один год. В поселок городского типа Уренгой ищут врача-стоматолога на зарплату от 200 000 до 250 000 рублей. Организация ООО «ЯмалДент».

Также в Губкинский работодатель, скрывший свои данные, ищет мастера буровой на зарплату от 200 000 до 215 000 рублей и главного геолога на зарплату от 200 000 рублей. Минимальный стаж — пять лет.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямала стали чаще искать работу. С 14 по 20 марта выросло количество резюме на hh.ru по сравнению с аналогичным периодом в феврале.