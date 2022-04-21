21 апреля 2022

Курганские депутаты обсудят дополнительный отпуск мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , депутат, чиновники, руки
На заседании курганской думы изменят порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска главе города Фото:

Депутаты Курганской городской думы обсудят дополнительный отпуск мэра. Вопрос рассмотрят на заседании думы 27 апреля. Повестка опубликована на официальном сайте мэрии. В гордуме объяснили, изменения — технические.

«О внесении изменений в решение Курганской городской думы от 25.11.2020 г. № 145 „Об утверждении порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска главе муниципального образования города Кургана“», — указано в повестке заседания.

В думе Кургана корреспонденту URA.RU пояснили, изменения внесут в соответствии с федеральным законом. «Вопрос чисто технический», — заявили представители гордумы. Других пояснений депутаты гордумы также не смогли дать.

Ранее у главы Шадринска Антона Мокана и председателя Шадринской городской думы Владимира Пикалина появился дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 дней. Изменения вносились в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

Источники URA.RU сообщали, что глава Кургана Елена Ситникова по итогам 2021 года должна была получить премию в размере 500 тысяч рублей. В мэрии заявили, что премии выплатят всем сотрудникам администрации с учетом эффективности их работы при условиях, что они проработали не менее полугода и не имеют дисциплинарных взысканий.

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Депутаты Курганской городской думы обсудят дополнительный отпуск мэра. Вопрос рассмотрят на заседании думы 27 апреля. Повестка опубликована на официальном сайте мэрии. В гордуме объяснили, изменения — технические. «О внесении изменений в решение Курганской городской думы от 25.11.2020 г. № 145 „Об утверждении порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска главе муниципального образования города Кургана“», — указано в повестке заседания. В думе Кургана корреспонденту URA.RU пояснили, изменения внесут в соответствии с федеральным законом. «Вопрос чисто технический», — заявили представители гордумы. Других пояснений депутаты гордумы также не смогли дать. Ранее у главы Шадринска Антона Мокана и председателя Шадринской городской думы Владимира Пикалина появился дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 дней. Изменения вносились в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. Источники URA.RU сообщали, что глава Кургана Елена Ситникова по итогам 2021 года должна была получить премию в размере 500 тысяч рублей. В мэрии заявили, что премии выплатят всем сотрудникам администрации с учетом эффективности их работы при условиях, что они проработали не менее полугода и не имеют дисциплинарных взысканий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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