В Курганской области простились с сержантом, погибшим на Украине

Николай Железняк погиб на Украине во время боевого задания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Целинном районе Курганской области 23 апреля простились с сержантом контрактной службы Николаем Железняком, погибшим на Украине. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«Сегодня целинники простились с сержантом контрактной службы Николаем Железняком. Горько простились… Слезы не смогли сдержать даже выступающие», — написано в сообщении, опубликованном на сайте администрации Целинного района.

Николай Железняк родился в деревне Васькино 20 июня 1992 года. С 2002 года проживал в деревне Николаевке. Окончил Кислянскую школу, получил профессию, отслужил срочную военную службу. Затем остался на службе по контракту. Николай Железняк погиб на боевом задании во время спецоперации на Украине. За героизм и мужество, проявленные в ходе спецоперации, указом президента РФ Николай Михайлович Железняк награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее URA.RU сообщало, что 11 апреля в Шадринске Курганской области прошло прощание с военнослужащим Алексеем Павловым, погибшим во время спецоперации на Украине. Алексей Павлов получил тяжелое ранение, спасая своих товарищей. Алексей также был награжден орденом Мужества посмертно.

В Целинном районе Курганской области простились с военнослужащим Николаем Железняком Фото пресс-службы Администрации Целинного района