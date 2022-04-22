22 апреля 2022

В Курганской области простились с сержантом, погибшим на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, россия, гвоздики, триколор, флаг россии
Николай Железняк погиб на Украине во время боевого задания Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Целинном районе Курганской области 23 апреля простились с сержантом контрактной службы Николаем Железняком, погибшим на Украине. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«Сегодня целинники простились с сержантом контрактной службы Николаем Железняком. Горько простились… Слезы не смогли сдержать даже выступающие», — написано в сообщении, опубликованном на сайте администрации Целинного района.

Николай Железняк родился в деревне Васькино 20 июня 1992 года. С 2002 года проживал в деревне Николаевке. Окончил Кислянскую школу, получил профессию, отслужил срочную военную службу. Затем остался на службе по контракту. Николай Железняк погиб на боевом задании во время спецоперации на Украине. За героизм и мужество, проявленные в ходе спецоперации, указом президента РФ Николай Михайлович Железняк награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее URA.RU сообщало, что 11 апреля в Шадринске Курганской области прошло прощание с военнослужащим Алексеем Павловым, погибшим во время спецоперации на Украине. Алексей Павлов получил тяжелое ранение, спасая своих товарищей. Алексей также был награжден орденом Мужества посмертно.

В Целинном районе Курганской области простились с военнослужащим Николаем Железняком

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В Целинном районе Курганской области 23 апреля простились с сержантом контрактной службы Николаем Железняком, погибшим на Украине. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. «Сегодня целинники простились с сержантом контрактной службы Николаем Железняком. Горько простились… Слезы не смогли сдержать даже выступающие», — написано в сообщении, опубликованном на сайте администрации Целинного района. Николай Железняк родился в деревне Васькино 20 июня 1992 года. С 2002 года проживал в деревне Николаевке. Окончил Кислянскую школу, получил профессию, отслужил срочную военную службу. Затем остался на службе по контракту. Николай Железняк погиб на боевом задании во время спецоперации на Украине. За героизм и мужество, проявленные в ходе спецоперации, указом президента РФ Николай Михайлович Железняк награжден орденом Мужества посмертно. Ранее URA.RU сообщало, что 11 апреля в Шадринске Курганской области прошло прощание с военнослужащим Алексеем Павловым, погибшим во время спецоперации на Украине. Алексей Павлов получил тяжелое ранение, спасая своих товарищей. Алексей также был награжден орденом Мужества посмертно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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