Студентов ТИУ переселяют в другие общежития Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Студентов Тюменского индустриального университета (ТИУ) расселяют из общежития, расположенного на улице Нагорной, 6, по причине трещин на стенах. Об этом URA.RU сообщили сами учащиеся.

Трещины на стенах образовались в общежитии №2А. По словам студентов, руководство студгородка знает о происходящей ситуации. «Некоторых студентов переселяют в другое общежитие. Но, по-хорошему, из-за трещин в несущих стенах должны расселить всех», — рассказали обучающиеся ТИУ на условиях анонимности.

Однако некоторые студенты поделились, что в комнатах, где проходят трещины, проведут ремонтные работы, а переселение в другие общежития — это временная мера. «Изначально выселили из-за трещин. Но позже оказалось, что комната нуждается лишь в ремонте, что делают во многих комнатах. Вышло недопонимание», — отметила одна из студенток.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Тюменского индустриального университета. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Трещины в общежитии №2А Фото: студенты ТИУ