Студентов Тюменского индустриального университета (ТИУ) расселяют из общежития, расположенного на улице Нагорной, 6, по причине трещин на стенах. Об этом URA.RU сообщили сами учащиеся.
Трещины на стенах образовались в общежитии №2А. По словам студентов, руководство студгородка знает о происходящей ситуации. «Некоторых студентов переселяют в другое общежитие. Но, по-хорошему, из-за трещин в несущих стенах должны расселить всех», — рассказали обучающиеся ТИУ на условиях анонимности.
Однако некоторые студенты поделились, что в комнатах, где проходят трещины, проведут ремонтные работы, а переселение в другие общежития — это временная мера. «Изначально выселили из-за трещин. Но позже оказалось, что комната нуждается лишь в ремонте, что делают во многих комнатах. Вышло недопонимание», — отметила одна из студенток.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Тюменского индустриального университета. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
Студентов Тюменского индустриального университета (ТИУ) расселяют из общежития, расположенного на улице Нагорной, 6, по причине трещин на стенах. Об этом URA.RU сообщили сами учащиеся. Трещины на стенах образовались в общежитии №2А. По словам студентов, руководство студгородка знает о происходящей ситуации. «Некоторых студентов переселяют в другое общежитие. Но, по-хорошему, из-за трещин в несущих стенах должны расселить всех», — рассказали обучающиеся ТИУ на условиях анонимности. Однако некоторые студенты поделились, что в комнатах, где проходят трещины, проведут ремонтные работы, а переселение в другие общежития — это временная мера. «Изначально выселили из-за трещин. Но позже оказалось, что комната нуждается лишь в ремонте, что делают во многих комнатах. Вышло недопонимание», — отметила одна из студенток. URA.RU направило запрос в пресс-службу Тюменского индустриального университета. На момент публикации новости ответ на него не поступил.