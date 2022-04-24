Пушков обесценил экономические санкции против России

По мнению Алексея Пушкова, санкции против России не способны затронуть экспорт нефти и газа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против России со стороны стран Запада не способны обрушить экономику страны, так как они не затрагивают экспорт нефти и газа. Об этом заявил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Западные санкции против России, при всей их жесткости и при всем их охвате, не способны обрушить экономику России», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он уточнил, что обвал российской экономики не возможен, потому что ограничительные меры не затрагивают и не способны затронуть российский экспорт нефти, газа и нефтепродуктов.

По его словам, принятый Европейским союзом план по устранению зависимости от российских энергоносителей, предполагающий отказ от газа из РФ только к 2027 году, является признанием невозможности обеспечить функционирование экономики Германии. То же можно сказать и про другие страны Европы, которые не способны не могут существовать без российских поставок, подчеркнул Пушков.

Он отметил, что при нынешнем повышении цен на углеводороды Россия будет получать более высокие доходы, чем прежде. Это позволит стране в 2022 году обеспечить рекордный профицит бюджета, добавил сенатор.

По мнению Пушкова, бюджет России составит от 240 до 320 миллиардов долларов. А введенные санкции против России позволят стране перестроить экономику под новую геоэкономическую реальность, резюмировал политик.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Главная цель действий российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация. В ответ на это ряд европейских стран, США, Канада, Япония ввели в отношении России жесткие санкции. Такие решения подтолкнули российского лидера продавать газ «недружественным странам» только за рубли. В результате этого экономические проблемы начались в Европе: инфляция резко выросла, как и цены на электроэнергию и газоснабжение в жилищах обычных граждан. Кроме того, в случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии, рискует замерзнуть предстоящей зимой.

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